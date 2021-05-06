لبنان

حريق في اعشاب مجاورة لأنبوب نفط في عكار

Lebanon 24
06-05-2021 | 09:39
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اندلع حريق في الاعشاب بجوار أحد خطوط أنابيب النفط التي تعبر سهل عكار في خراج بلدة الشيخ، جراء عملية التلحيم لتصلحيه، والتي يقوم بها مهندسو وعمال الصيانة في منشآت نفط طرابلس، بعد أن أقدم مجهولون على ثقبه لسرقة ما تبقى من مخزونه النفطي.

ونتج عن الحريق انتشار كثيف للسحب السوداء، فسارع عناصر الدفاع المدني في مركز العبودية الى إطفاء النيران.

ولاحقاً حضرت سيارة إطفاء تابعة لمنشآت نفط طرابلس، لمواكبة الأعمال الى حين انجاز التلحيم وسد الثقوب.

يشار الى انها ليست المرة التي تتعرض فيها انابيب النفط العابرة في سهل عكار الى تعديات مماثلة، مع العلم ان عمليات ضخ النفط عبرها متوقفة منذ الاحداث اللبنانية، الا انها ما زالت تحتوي على مخزون كبير من النفط الخام.
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