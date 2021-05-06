لبنان

توصيات جديدة للجنة كورونا... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 16:59
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عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا إجتماعا حيث جرى تقييم الوضع الوبائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية:

- وزارة الصحة:

1- تقييم واقع تلقي اللقاح في جمهورية الكوت ديفوار تمهيدا لاضافتها إلى لائحة البلدان التي يُعفى الوافدون منها بعد 15 يوم من تلقي الجرعة الثانية للقاح من إرجاء فحص الـpcr في تلك البلدان وإيداع المديرية العامة للطيران المدني نتيجة هذا التقييم لاجراء اللازم من قبلها.

2- برنامج الترصد الوبائي في الوزارة وضع خطة لالية إجراء الفحوصات المستقبلية الخاصة بكورونا testing strategy بالتعاون من منظمة الصحة العالمية والمستشفيات الجامعية.

3- تكليف المستشفيات الحكومية والخاصة تزويد الوزارة بعدد فحوصات الـpcr اليومية المجراة من قبلها ونسبة تلك الايجابية منها وإيداعها اللجنة بواسطة الوزارة بهدق التقييم المستمر للواقع الوبائي. 

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