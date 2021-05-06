الجيش: توقيف مطلوب من جبل محسن

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسن المطلوب (م.ح) الملقب بـ"أبو دعاس"، لوجود عدّة مذكرات توقيف بحقه، ولإقدامه على إطلاق النار أثناء عدة إشكالات، وباتجاه دورية للجيش بتاريخ 20 / 3 /2021 في منطقة التبانة خلال محاولة توقيفه ما أدى إلى احتراق سيارتين. وقد ضبطت بحوزته 5 قنابل ومسدس وذخائر حربية.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.