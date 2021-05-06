لبنان

أوقف بالجرم المشهود في برج حمود... وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
06-05-2021 | 10:51
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار مكافحة آفة المخدّرات رصدت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مروّجاً ينشط حديثاً في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويُدعى:

ج. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)
بتاريخ 29-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمّ توقيفه، بالجرم المشهود، في محلّة برج حمود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجته الآلية نوع "سويت"، جرى ضبطها.

عُثر بحوزته على كميّة من المواد المخدّرة، على الشكل التالي:

- /5/ أظرفة بداخلها مادة السالفيا زِنة الظرف الواحد /1،5/ غ.

- /3/ أظرفة بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنتها /35،5/غ.

- ظرف بداخله مادة الهيرويين زنته /0،7/غ.

-  "طبّة" بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين زِنتها حوالى /5/ غ.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات في مناطق: برج حمود، الشويفات، الليلكي، وطريق المطار. كما اعترف بتسهيل عمليات بيع الدراجات الآلية المسروقة.

   أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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