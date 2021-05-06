بلدية ميمس تحذر من ألغام

أعلنت بلدية ميمس في بيان، عن "وجود منطقة محظورة في خلة الجندي قرب عمارة وحيد ماضي، ما زال يوجد فيها الغام، وقام الجيش اليوم بوضع شريط شائك واشارات تحذيرية، فيرجى اخذ الحذر وعدم الاقتراب، وخاصة من رعاة الماعز المجاورين لتلك الاراضي المحظورة، حفاظا على السلامة العامة".

