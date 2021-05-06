لبنان

جعجع: لا قدرة للتخلص من السلطة الحالية إلا من خلال انتخابات نيابية مبكرة

Lebanon 24
06-05-2021 | 18:30
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اكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال المؤتمر الذي تنظمه "مصلحة النقابات" في الحزب تحت عنوان "العمل في مواجهة التحديات الإقتصادية والمعيشية" عبر تطبيق "Zoom"، ان "لبنان الذي اطلق صاروخا تجريبيا في الستينات والشعب الذي قام بهذا الانجاز، قادر اليوم على النهوض بعد الازمة الاقتصادية الكبيرة".

واشار الى ان "نقطة البداية للانتهاء من الوضع الراهن هي اعادة انتاج السلطة في لبنان، ولا قدرة على التخلص من السلطة الحالية الا من خلال انتخابات نيابية مبكرة".

وقال: "لن نرتضي وطنا لا يليق بشعبه ونحن الآن نعيش في "جورة" ولكن لا بد من النظر الى ما قبلها لمعرفة ما بعدها، وانا موافق على كل الاقتراحات التي وردت في المؤتمر ولكن لكل الحلول نقطة بداية، إذا لم نتجه إليها، ومع احترامي لكل الدراسات، لا يمكن إيجاد أي حلول، ونحن وصلنا الى عدم القدرة على تصريف انتاجنا الزراعي".
 
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