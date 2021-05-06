لبنان

الاعتداء على أملاك الدولة في شبعا... هذا ما أوعز به قائمقام حاصبيا

Lebanon 24
06-05-2021 | 12:10
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وجه قائمقام حاصبيا رواد سلوم كتابا، إلى كل من فصيلة درك شبعا ومكتب أمن الدولة في حاصبيا، إثر ورود معلومات تفيد عن قيام أشخاص بوضع اليد على عقارات عائدة للدولة اللبنانية ولبلدية شبعا في خراج شبعا، وطلب بموجبه إجراء التحقيقات حول صحة تلك المعلومات وإجراء المقتضى القانوني بحق المعتدين تحت إشراف القضاء المختص.
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