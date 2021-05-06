دياب ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية... والبطاقة التمويلية محور البحث

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عصر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، حضره الوزراء: زينة عكر، محمد فهمي، رمزي المشرفية، ريمون غجر، ميشال نجار، عماد حب الله، حمد حسن، غادة شريم، عباس مرتضى، لميا يمين وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.واستكملت اللجنة النقاش بموضوع البطاقة التمويلية ودرس الخيارات المتاحة لتأمين التغطية المالية لها.