محاولات التهريب مستمرة...ضبط كمية من المحروقات والمواد الغذائية في البقاع والشمال

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 5/5/2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في منطقتي البقاع والشمال ثمانية مواطنين، وضبطت ثلاثة صهاريج وبيك آب ودراجة نارية و23,000 ليترا من مادة المازوت و1024 ليترا من مادة البنزين و2321 كرتونة من مادة السمنة النباتية المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.