قائد الجيش والسفير الهولندي وقعا تجديد اتفاقية دعم مديرية التعاون العسكري المدني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، السفير الهولندي Hans Peter van der Woode والملحق العسكري المقدم Johan Carel Gerritsen على رأس وفد مرافق، ثم تم توقيع تجديد اتفاقية دعم مديرية التعاون العسكري - المدني للسنوات الثلاث المقبلة.وألقى عون كلمة شكر فيها ل"السلطات الهولندية الدعم المتواصل للجيش ولمديرية التعاون العسكري - المدني"، معربا عن "ثقته في استمرار هذا الدعم مستقبلا".كما ألقى السفير الهولندي كلمة أكد فيها "عزم بلاده على دعم الجيش وتعزيز قدراته في مختلف المجالات خلال هذه المرحلة الحافلة بالتحديات"، مشيرا إلى "أهمية التعاون العسكري - المدني في تجاوز الأزمات والتخفيف من تداعياتها".