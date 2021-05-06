لبنان

هذا ما قالته شريم عن البطاقة التمويلية

Lebanon 24
06-05-2021 | 13:02
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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم عبر حسابها على "تويتر": "اعتماد البطاقة التمويلية هو الشرط الاساسي للمضي قدما في خطة ترشيد الدعم. تدرس الحكومة امكانية الاستفادة من القروض والهبات الدولية غير المستعملة او المستعملة جزئيا، لتمويل البطاقة حرصا منها على عدم المس بالاحتياطي، على امل ان تغطي الاموال التي ستجمع، القسم الاكبر، إن لم يكن كل البطاقة".
 
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