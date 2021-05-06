سامي الجميّل سلم لودريان رسالة... ماذا في مضمونها؟

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر":

"كل التقدير للوزير لودريان على الاهتمام بلبنان والاجتماع الودّي الذي خص به بعض القوى التغييرية. عبرنا له عن مواقفنا الثابتة وسلمناه رسالة باسم القوى التي نعمل وإياها شددنا فيها على حق الشعب اللبناني بتقرير مصيره والعيش بكرامة في دولة سيدة يحترم فيها القانون والاستحقاقات الدستورية".

كل التقدير للوزير #لودريان على الاهتمام بلبنان والاجتماع الودّي الذي خص به بعض القوى التغييرية. عبرنا له عن مواقفنا الثابتة وسلمناه رسالة باسم القوى التي نعمل وإياها شددنا فيها على حق الشعب اللبناني بتقرير مصيره والعيش بكرامة في دولة سيدة يحترم فيها القانون والاستحقاقات الدستورية

— Samy Gemayel (@samygemayel) May 6, 2021