الحريري وصل الآن إلى قصر الصنوبر للقاء لودريان

وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في هذه اللحظات إلى قصر الصنوبر للاجتماع بوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان ، واللقاء معلن وتغطّيه وسائل اللإعلام.