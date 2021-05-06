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لبنان
الحريري وصل الآن إلى قصر الصنوبر للقاء لودريان
Lebanon 24
06-05-2021
|
13:58
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وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في هذه اللحظات إلى قصر الصنوبر للاجتماع بوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان ، واللقاء معلن وتغطّيه وسائل اللإعلام.
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جان إيف لودريان
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