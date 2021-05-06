الخارجية الفرنسية تؤكد اتخاذ اجراءات لمنع شخصيات لبنانية "فاسدة" دخول أراضيها وتحذر من إجراءات إضافية

أكدت الخارجية الفرنسية فرض اجراءات ادارية على شخصيات لبنانية لمنعها من دخول الاراضي الفرنسية،وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا قد اتخذت بالفعل إجراءات وطنية بحق الذين يعرقلون تشكيل الحكومة في لبنان، وهل يمكنكم إعطاء مثال على شخص استهدفته هذه الإجراءات؟وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول: "كما أشرنا لذلك، تم بالفعل اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد. نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة. فالوزير موجود حاليا في لبنان ليعبر كما قال عن رسالة حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.