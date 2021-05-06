لبنان

حسن عرض وقائمقام جبيل دور البلديات في مواكبة خطة التلقيح

Lebanon 24
06-05-2021 | 22:33
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استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، وبحثا في "الدور المحوري للسلطات المحلية في مواكبة المرحلة المقبلة من الخطة الوطنية للتلقيح"، والتي ستتركز ابتداء من حزيران المقبل على حملات تلقيح ميدانية في مختلف المناطق اللبنانية.

ونوه حسن بالتعاون بين القائمقام وفرق وزارة الصحة العامة في مواجهة الجائحة، لافتًا إلى "الدور المحوري الذي اضطلع به محافظون وقائمقامون في مختلف المناطق، والعدد الأكبر من البلديات في مواكبة جهود الوزارة المستمرة منذ سنة وثلاثة أشهر".

وأكد أن "تضافر الجهود الرسمية والأهلية يشكل ضمانة اساسية في تطبيق الخطط الموضوعة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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