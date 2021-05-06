لبنان

وهاب للحريري: اعتذر

Lebanon 24
06-05-2021 | 15:49
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 رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر": "للرئيس الحريري نقول بمحبة إعتذر فقرار معاقبتك أكبر منك . وحتى رسالة لودريان واضحة إستدعاك ولم يقم بزيارتك . رغم أن البروتوكول واضح في هذا الشأن . في السياسة أحياناً إحترام النفس واجب".
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