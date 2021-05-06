وهاب للحريري: اعتذر

رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر": "للرئيس الحريري نقول بمحبة إعتذر فقرار معاقبتك أكبر منك . وحتى رسالة لودريان واضحة إستدعاك ولم يقم بزيارتك . رغم أن البروتوكول واضح في هذا الشأن . في السياسة أحياناً إحترام النفس واجب".