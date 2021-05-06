لبنان

"الشيوعي" يعتذر لعدم لقاء لودريان: لا لإعادة تعويم النظام الطائفي

Lebanon 24
06-05-2021 | 15:53
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أصدر المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني بيانًا عن الدعوة إلى لقاء مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان جاء فيه: "تلقت قيادة الحزب الشيوعي اللبناني دعوة إلى حضور لقاء مع وزير الخارجية الفرنسية... ضمن دعوة موجهة إلى أحزاب وقوى ومجموعات أخرى".

وأوضح البيان: "وجه الحزب رسالة إلى السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو اعتذر فيها عن المشاركة في اللقاء، وأكد موقف الحزب من النظام السياسي الطائفي ومحاولات إعادة تعويمه، وضرورة أن يندرج أساس الحل الداخلي المنشود في إطار دولة تستلهم مثل العلمانية والديمقراطية والمساواة، وتكون متحررة من سطوة تحالف الزعامات الطائفية ورأس المال الاحتكاري. وأكد كذلك موقفه المبدئي المتمسك بضرورة إطلاق الأسير جورج عبد الله وأن استمرار اعتقاله يشكل عائقا أمام تقدم العلاقات بين البلدين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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