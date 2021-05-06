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لبنان
نائب فرنسي: لودريان حذّر المسؤولين اللبنانيين
Lebanon 24
06-05-2021
|
16:05
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قال نائب فرنسي لـ "العربية" إنّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أبلغ القادة اللبنانيين رسالة تحذير.
وأضاف أنّ اللبنانيين يزدادون فقراً بسبب إفلات المسؤولين من العقاب.
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