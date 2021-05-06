نائب فرنسي: لودريان حذّر المسؤولين اللبنانيين

قال نائب فرنسي لـ "العربية" إنّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أبلغ القادة اللبنانيين رسالة تحذير.وأضاف أنّ اللبنانيين يزدادون فقراً بسبب إفلات المسؤولين من العقاب.