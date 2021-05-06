لبنان

نائب فرنسي: لودريان حذّر المسؤولين اللبنانيين

Lebanon 24
06-05-2021 | 16:05
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قال نائب فرنسي لـ "العربية" إنّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أبلغ القادة اللبنانيين رسالة تحذير.
 
وأضاف أنّ اللبنانيين يزدادون فقراً بسبب إفلات المسؤولين من العقاب. 
 
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