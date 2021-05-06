بعد لقاء لودريان...ماذا أعلن المكتب الإعلامي للحريري؟

أشار المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري في بيان مقتضب، إلى أن "الرئيس سعد الحريري التقى مساء اليوم في قصر الصنوبر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان".