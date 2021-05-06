لبنان

بعد لقاء لودريان...ماذا أعلن المكتب الإعلامي للحريري؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 23:43
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 أشار المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري في بيان مقتضب، إلى أن "الرئيس سعد الحريري التقى مساء اليوم في قصر الصنوبر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان".
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سعد الحريري

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