لبنان

العقوبات الفرنسية تستهدف شخصيات متّهمة بالفساد

Lebanon 24
06-05-2021 | 17:06
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كشف مصادر فرنسية عبر "الجريدة" الكويتية أن "لائحة العقوبات كان قد تم العمل عليها منذ نحو سنتين وتطال شخصيات لبنانية محسوبة على القوى السياسية، ولكنها متهمة بالفساد، في ملفات الكهرباء والمقاولات وغيرها من المشاريع، تلك اللائحة سيتم توسيعها بعد فشل زيارة لودريان وسيتم وضعها موضع التنفيذ، وستتخذ أشكالا متعددة أولها منع السفر عن المسؤولين اللبنانيين إلى فرنسا، وتجميد أموال وحسابات لرجال أعمال ومقاولين".
المصدر: الجريدة الكويتية
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