قالت مصادر مقرّبة من الرئيس نبيه برّي بأن "الوزير الفرنسي جان إيف لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة"، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.