لبنان

المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة

Lebanon 24
06-05-2021 | 17:25
A-
A+
Doc-P-820260-637559440199691965.jpg
Doc-P-820260-637559440199691965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مقرّبة من الرئيس نبيه برّي بأن "الوزير الفرنسي جان إيف لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة"، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

المصدر: القبس الكويتية
مواضيع ذات صلة
هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة
lebanon 24
07/05/2021 08:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عين التينة للـLBCI :لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية لا تزال قائمة ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة
lebanon 24
07/05/2021 08:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بوغدانوف: أزور لبنان بعد تأليف الحكومة
lebanon 24
07/05/2021 08:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا لـ"الجديد": الفرنسيون أوقفوا منذ ما يقارب الشهر إتصالاتهم بأصحاب القرار في تشكيل الحكومة في لبنان
lebanon 24
07/05/2021 08:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2021-05-07
01:17 | 2021-05-07
01:15 | 2021-05-07
01:00 | 2021-05-07
00:24 | 2021-05-07
23:57 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website