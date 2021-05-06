أكدت مصادر فرنسية ان "لودريان يحمل رسالة واضحة وصريحة من الرئيس ايمانويل ماكرون الى كل المسؤولين اللبنانيين، مضمونها ان فرنسا على مسافة واحدة من الجميع، ولن تترك لبنان ينهار، وانها متمسكة بحكومة الاختصاصيين المستقلين، ومع البدء بتنفيذ الاصلاحات فورا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.