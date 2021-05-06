لبنان

فرنسا على مسافة واحدة من الجميع

Lebanon 24
06-05-2021 | 19:17
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أكدت مصادر فرنسية ان "لودريان يحمل رسالة واضحة وصريحة من الرئيس ايمانويل ماكرون الى كل المسؤولين اللبنانيين، مضمونها ان فرنسا على مسافة واحدة من الجميع، ولن تترك لبنان ينهار، وانها متمسكة بحكومة الاختصاصيين المستقلين، ومع البدء بتنفيذ الاصلاحات فورا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.
المصدر: الانباء الكويتية
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