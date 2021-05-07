لبنان

عون يستغرب لقاء لودريان مجموعات سياسية بقصر الصنوبر

Lebanon 24
07-05-2021 | 05:12
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استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ"الانباء" حصول لقاء بين  وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان  ومجموعات سياسية في قصر الصنوبر، هي ليست صاحبة قرار ولديها الكثير من التناقضات على صعيد المفهوم العام للدولة وما يحصل في لبنان ومعارضتها للحكم والدولة والعهد"، املا ان "يكون لودريان قد أبلغ الذين التقاهم عما يفعله العهد بالنسبة للتدقيق الجنائي، وأن يكون لديهم الوعي الكافي للحالة الحاضرة التي يمر بها لبنان، لأنه ما حدا بيحك جلدك غير ظفرك"
 
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