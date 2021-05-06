تصريحات لاذعة لنائب فرنسي متابع للشأن اللبناني: هذه فضيحة (فيديو)

أكد النائب في البرلمان الفرنسي، غاندال رويار، في لقاء مع "العربية" أن اللبنانيين يزدادون فقرا بسبب عمل الطبقة السياسية في لبنان وإفلات المسؤولين من العقاب.
وأوضح رويار، وهو متابع للشأن اللبناني، أن بلاده تهدد بفرض العقوبات على القادة الحاليين في لبنان، وتعمل على تشجيع القوى السياسية البديلة والجديدة.
النائب الفرنسي غواندال رويار: ما زلنا في مشاورات مع الشركاء داخل الاتحاد الأوروبية بشأن #لبنان.. و #فرنسا لديها مراحل متعددة لتطبيق العقوبات على مسؤوليه#العربية pic.twitter.com/SGSULqbuIU
— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) May 6, 2021
واختتم: "نحن نعمل من خلال الضغط على القادة الحاليين وعلى هذا النظام المتهاوي، ونعمل أيضا على تشجيع القوى السياسية البديلة الجديدة. نحتاج لقادة جدد من الرجال والنساء لقيادة لبنان".