لبنان

تضارب وإطلاق نار في طرابلس.. والسبب خلاف أطفال!

Lebanon 24
06-05-2021 | 23:54
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وقع اشكال ليلا في محلة سوق النحاسين في طرابلس بين عائلتين ليتطور لاحقاً الى تضارب بالايدي حيث اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار في الهواء من مسدس حربي وفرّ بعدها الى جهه مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وعملت وحدات الجيش على تطويق الاشكال فيما عرف انه ناتج عن خلاف اطفال.  وافادت لاحقاً المصادر ان أهالي المنطقوا أقاموا صلحة فورية بين الطرفين. 
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