بيان موفق ولكن كيف ترجمته؟

توقف مراقبون عند البيان الذي اصدرته كتلة "الوفاء للمقاومة" امس واعلنت فيه "رفضها بشكل مطلق، خيار رفع الدعم الكامل عن السلع والحاجات الاساسية والحيوية للمواطنين"، مؤكدة أن "البديل الواقعي الصحيح هو العمل على خيار ترشيد الدعم ضمن برنامج مضمون التمويل يؤمن إيصال الدعم المناسب والمقرر إلى مستحقيه الحقيقيين المسجلين وفق معايير واقعية ونزيهة لا يمكن التلاعب بنتائجها، ويضمن بشكل جدي مقدارا من العيش الكريم والمتاح".

وسأل المراقبون "عن الخطة التي تملكها الكتلة لترجمة مضمون هذا البيان وعن المقصود بتعبير" برنامج مضمون التمويل" الوارد في البيان.