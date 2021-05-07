لبنان

بيان موفق ولكن كيف ترجمته؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-05-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-820316-637559697235923724.jpg
Doc-P-820316-637559697235923724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقف مراقبون عند البيان الذي اصدرته كتلة "الوفاء للمقاومة" امس واعلنت فيه "رفضها بشكل مطلق، خيار رفع الدعم الكامل عن السلع والحاجات الاساسية والحيوية للمواطنين"، مؤكدة أن "البديل الواقعي الصحيح هو العمل على خيار ترشيد الدعم ضمن برنامج مضمون التمويل يؤمن إيصال الدعم المناسب والمقرر إلى مستحقيه الحقيقيين المسجلين وفق معايير واقعية ونزيهة لا يمكن التلاعب بنتائجها، ويضمن بشكل جدي مقدارا من العيش الكريم والمتاح".

 

وسأل المراقبون "عن الخطة التي تملكها الكتلة لترجمة مضمون هذا البيان وعن المقصود بتعبير" برنامج مضمون التمويل" الوارد في البيان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-05-07
04:51 | 2021-05-07
04:49 | 2021-05-07
04:30 | 2021-05-07
04:25 | 2021-05-07
04:13 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website