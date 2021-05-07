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لبنان
صمتُ لودريان أبلغ من كلامه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-05-2021
|
07:17
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علق مراقبون على "الصمت" الذي أحاط اليوم الأول من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان بالقول إن "صمته أبلغ من كلامه" في إشارة إلى امتعاض الزائر الفرنسي مما وصلت إليه الأمور في البلاد على كافة الصعد.
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