كلام للسفير الإيراني بحضور ممثّل عون.. وأوساط تعلّق: ذرّ للرماد في العيون!

أعربت أوساط سياسية معارضة لـ"محور المقاومة" عن رفضها واستنكارها للكلام الصادر عن السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، خلال حفل إفطار رمضاني أقامته السفارة الإيرانية في حديقتها في الفياضية، أمس، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، واعتبر فيه السفير الإيراني أن "موازين القوى قد تغيرت لمصلحة محور المقاومة، الذي بات اليوم أقرب ما يكون إلى تحرير القدس".
ولفتت الأوساط إلى أنّ "إيران اليوم في موقع استجداء العلاقات مع أميركا باستخدام أزمات شعوب المنطقة من العراق وسوريا ولبنان واليمن".