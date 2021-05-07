لبنان

بالجرم المشهود.. سارقَا أسلاك كهربائيّة من ورش قيد الإنشاء بقبضة "المعلومات" (صورة)

Lebanon 24
07-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-820353-637559823746348979.jpg
Doc-P-820353-637559823746348979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة أسلاك كهربائية من داخل ورش قيد الإنشاء في بلدات ضمن قضاء عاليه.

- على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية في أماكن حصول السرقات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، اشتبهت بشخصَين:


- ف. ر. (مواليد عام 1994، لبناني).
- ع. ز. أ. (مواليد عام 1990، لبناني).

أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة لمراقبة المذكورَين بشكل دقيق والعمل على توقيفهما.

بتاريخ 26-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه بهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بسرقة أسلاك من داخل مشروع قيد الإنشاء في بلدة شرتون. وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، إضافةً إلى أدوات تستعمل في عملية السرقة.


بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما العديد من عمليات سرقة مماثلة من داخل ورش قيد الإنشاء من بلدات بيصور، شرتون، عاليه، وسلفايا. كما اعترف الأول بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءّ على إشارة القضاء".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-05-07
04:51 | 2021-05-07
04:49 | 2021-05-07
04:30 | 2021-05-07
04:25 | 2021-05-07
04:13 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website