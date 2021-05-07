لبنان

تجمع لمواطنين أمام مدخل غابة بعبدا رفضاً لمشروع إنشاء محطة محروقات

Lebanon 24
07-05-2021 | 04:49
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تجمّع عشرات المواطنين على مدخل غابة بعبدا وذلك بهدف إيقاف العمل بمشروع محطة محروقات يتمّ العمل على إنشائها في الطبيعة. 
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لبنان

بعبدا

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