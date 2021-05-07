مكتب ميقاتي يوضح ما حصل مع الرئيس في طريقه الى عكار: المسألة إنتهت عند هذا الحد

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي: "صباح اليوم وفي اثناء مرور الرئيس ميقاتي في عكار في طريقه الى المنطقة لتدشين احد المساجد المشيّد من "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، صودف حصول تحرك شعبي في المحلة اعتراضا على ازمة المحروقات، فعبرت سيارة الرئيس ميقاتي، الا ان المحتجين عمدوا بعد وقت الى رمي الحجارة على سيارة مرافقة بقيت في المكان وتحطيم زجاجها، من دون معرفتهم لمن تعود السيارة، فقام احد العناصر الامنية باطلاق النار في الهواء لابعاد المحتجين والدفاع عن أنفسهم وانتهت المسألة عند هذا الحد".