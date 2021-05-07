لبنان

مكتب ميقاتي يوضح ما حصل مع الرئيس في طريقه الى عكار: المسألة إنتهت عند هذا الحد

Lebanon 24
07-05-2021 | 12:25
A-
A+
Doc-P-820376-637559872182105137.jpg
Doc-P-820376-637559872182105137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي: "صباح اليوم وفي اثناء مرور الرئيس ميقاتي في عكار في طريقه الى المنطقة  لتدشين احد المساجد المشيّد من "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، صودف حصول تحرك شعبي في المحلة اعتراضا على ازمة المحروقات، فعبرت سيارة الرئيس ميقاتي، الا ان المحتجين عمدوا بعد وقت الى رمي الحجارة على سيارة مرافقة بقيت في المكان  وتحطيم زجاجها، من دون معرفتهم لمن تعود السيارة، فقام احد العناصر الامنية باطلاق النار في الهواء لابعاد المحتجين والدفاع عن أنفسهم وانتهت المسألة عند هذا الحد".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2021-05-07
08:17 | 2021-05-07
07:55 | 2021-05-07
07:47 | 2021-05-07
07:41 | 2021-05-07
07:27 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website