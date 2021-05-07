24
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قضية إيللا تتفاعل بعد الحكم.. مراجعة ضد قرار المحكمة واعتصام رمزي
Lebanon 24
07-05-2021
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مركز النقابة - فرن الشباك، في حضور أعضاء النقابة. وتلا بيانا أوضح فيه رأي مجلس نقابة المحامين بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت في موضوع الطفلة إيلا طنوس.
وقال: "أولاً، إن النقابة تؤكد تعاطفها مع الطفلة المتضررة، ودليل ذلك أنها قامت بالتحقيقات وقدمت التقارير اللازمة والمنصفة بهذا الشأن. ولا شك أن حالة الطفلة هي من الحالات الصعبة جدا وذلك لأن الالتهاب الجرثومي الذي أصابها هو من الأمور المستعصية وذلك بحسب الدراسات العالمية، و90 في المئة من هذه الحالات مصيرها إما الوفاة إما البتر، وتبقى نسبة الشفاء بعد العلاج فقط 10 في المئة".
وأعلن ابو شرف "ان النقابة تعمل على دراسة الملف مجددا، آخذة بعين الاعتبار أمورا لم تذكر في التقارير السابقة، كالنظام الصحي العام ووضع الطوارئ والأطباء في المستشفيات، وكيفية نقل المريض من مستشفى إلى آخر". وقال: "لقد اجتمعت لجنة التحقيقات في النقابة مجددا بكل المعنييين في هذه القضية لتقديم الخلاصة في أقرب وقت ممكن. وفي حال وجود أخطاء طبية، إن هذه الغرامة التي فرضها القضاء هي مجحفة بحق من قاموا بكل ما بوسعهم لانقاذ حياة الطفلة. ومثل هذه الأحكام سيؤدي إلى تهرب الأطباء لاحقا من معالجة الحالات الصعبة، وسيصبح بالتالي من الصعب وجود أطباء في الطوارئ أو في العناية الفائقة للاهتمام بالمرضى. هؤلاء الأطباء الذين يضحون بحياتهم خلال عملهم لإنقاذ مرضاهم، كما شهدنا على ذلك أثناء وباء الكورونا وبشكل شبه مجاني، في المقابل لا نرى بين الحين والآخر سوى تعنيف لفظي أو جسدي، ولا من يتحرك في ظل الفساد المستشري".
وأكد ان "القرار الصادر أخيرا عن القاضي والذي يعد نوعا من العنف المادي على الطبيب الذي لن يستطيع تسديد المبلغ المفروض حتى ولو عمل كل حياته. ولهذا الأمر سلبيات كبيرة على المجتمع ككل وليس على الطبيب فقط، ومنها هجرة الاطباء التي نعاني منها، دون ذكر التعرفات الطبية الهزيلة وحقوقهم المهدورة منذ عقود.
ثانيا- يعبر مجلس النقابة عن استغرابه واستنكاره الشديد للنتيجة التي آل اليها الحكم لجهة التعويضات المحكوم بها، وهي تتعارض تعارضا كليا مع المعايير الإقتصادية السائدة في لبنان خصوصا في الوضع الحالي، كما أنها تتجاوز قدرات الفرقاء المحكوم بوجههم . وإن أي حكم قضائي لا يأخذ بالاعتبار أوضاع هذا القطاع يكون قد غض النظر عما يعانيه من صعوبات وما يقوم به من تضحيات في ظل الحالة الصحية والإجتماعية الراهنة.
ثالثا- إن مثل هذه الأحكام القضائية الاستنسابية في غياب أحكام قضائية ننتظرها بشأن إنفجار مرفأ بيروت، مضافة إلى سائر العقبات التي تعترض عمل القطاع الطبي تشكل عاملا سلبيا بارزا من العوامل التي تدفع بهما قسرا إلى الهجرة، وهو أمر بدا واضحا وأكيدا في الآونة الأخيرة، كما أنه صار يشكل خطرا داهما على الأمن الصحي في لبنان، وعلى المرضى بالذات، خصوصا في الحالات التي تستوجب مهارة وعناية خاصتين.
رابعا- إن مثل هذه الأحكام تدفع الأطباء وخاصة ذوي الخبرة العالية إلى التريث وأحيانا إلى الامتناع عن المشاركة في الأعمال الطبية الخطيرة التي تتطلب مهارة خاصة خشية الإساءة إلى سمعتهم والقضاء على مستقبلهم، وهي، بمعنى آخر، تشيع التردد والإحباط في أوساط الجسم الطبي وتنعكس انعكاسا سلبيا على سلامة المرضى.
خامسا- إنه مع التسليم بأن الخطأ ممكن الحصول في أي مجال من المجالات، وفي المجال الطبي وإن بصورة استثنائية ونادرة، ومع الإيضاح بأن الأخطاء المشكو منها تخضع للتحقيق الدقيق وأحيانا للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة، فإنه لا يجوز أن تترتب على هذا الخطأ نتائج وخيمة وقاسية وغير منطقية تتخطى المعقول وتسيئ إلى ثبات العمل الطبي وإلى الثقة بأفراد الجسم الطبي.
سادسا- يود مجلس النقابة الإشارة إلى أنه ما من جهة، قضائية كانت أم غير قضائية، تحرص أكثر من الأطباء على صحة المرضى، وهو، في هذا الاتجاه، يأسف أن ترتدي بعض المواقف أو القرارات طابعا يميل إلى المبالغة في الوقوف مع المتضرر على حساب تفاني العمل الطبي وخصوصية ومخاطره.
سابعا- نظرا لخطورة هذا القرار لا على الجسم الطبي وحسب، بل على المرضى أيضا، فإن النقابة لن تقف عند حد هذا البيان بل ستعمد إلى ممارسة كل السبل المتاحة قانونيا للمراجعة ضد هذا القرار في سبيل التوصل إلى الحد من نتائجه المادية الخيالية. وستقوم باعتصام رمزي، مع اعتماد التباعد الاجتماعي بسبب تفشي وباء كورونا، الساعة 12 ظهر يوم الإثنين المقبل أمام قصر العدل، وستعمد إلى متابعة الموضوع لاتخاذ الخطوات الملائمة والتصعيدية لمواجهة هذه الخطورة ولاستدراك مثيلاتها في المستقبل. وستدعو في هذا الإطار رؤساء اللجان الطبية في المستشفيات للمشاركة في القرارات التصعيدية التي ستتخذ، إضافة إلى مناقشة مسألة التلويح بالإضراب المفتوح".
وختم: "إن نقابة الأطباء إذ تشدد على أولوية صحة المريض مع المحافظة على كامل حقوقه، تؤكد أن لا شيء يثنيها عن التصويب عن الأخطاء في حال حصولها. فالمطلوب احترام الأطباء والتعامل معهم بإنسانية وصون حقوقهم وتحفيزهم على العمل والبقاء في لبنان لا على تهجيرهم".
تابع
الأكثر قراءة
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
Lebanon 24
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 24 عاما.. تعرفوا على الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اللوتو اللبناني (صور)
Lebanon 24
عمره 24 عاما.. تعرفوا على الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اللوتو اللبناني (صور)
11:06 | 2021-05-06
06/05/2021 11:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصة ماريتا الحلاني في 2020 حديث الجمهور.. "أه يا سعاد" (فيديو)
Lebanon 24
رقصة ماريتا الحلاني في 2020 حديث الجمهور.. "أه يا سعاد" (فيديو)
09:15 | 2021-05-06
06/05/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
14:03 | 2021-05-06
06/05/2021 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:27 | 2021-05-07
الحريري بحث مع 4 سفراء الاوضاع في لبنان والمنطقة
08:17 | 2021-05-07
معوض: لاستعادة السيادة وبناء دولة لامركزية وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية
07:55 | 2021-05-07
يروج المخدرات ويخزنها داخل منزله في المتن.. وهذا ما حصل!
07:47 | 2021-05-07
تنبيه هام الى المسافرين.. رحلات وهمية بين المانيا والسويد الى بيروت
07:41 | 2021-05-07
نقابة اصحاب المستشفيات: التعويضات في قضية الطفلة طنوس فاحشة
07:27 | 2021-05-07
الجيش يباشر توزيع المساعدات المالية للعائلات الاكثر حاجة
فيديو
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
Lebanon 24
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
08:00 | 2021-05-07
07/05/2021 15:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
06:00 | 2021-05-07
07/05/2021 15:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
03:00 | 2021-05-07
07/05/2021 15:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact