جمارك المطار تحبط محاولة تصدير "الحشيش" الى امستردام!

تمكنت مفرزة دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي من ضبط ما يقارب ستين (60) كيلو غراما من مادة الحشيش مخبأة ضمن ادوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها الى امستردام.