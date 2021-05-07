لبنان

جمارك المطار تحبط محاولة تصدير "الحشيش" الى امستردام!

Lebanon 24
07-05-2021 | 05:44
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تمكنت مفرزة دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي من ضبط ما يقارب ستين (60) كيلو غراما من مادة الحشيش مخبأة ضمن ادوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها الى امستردام.
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جمارك المطار

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