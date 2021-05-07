لبنان

إتهامية بيروت صادقت على تخلية سبيل تاجر مواشي في ملف شحنة أغنام معدة للتصدير

Lebanon 24
07-05-2021 | 13:25
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صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا والذي قضى  بتخلية سبيل تاجر المواشي ديب نخلة لقاء سند إقامة، بعد أن تم توقيفه رهن التحقيق لدى شعبة المعلومات بناء لإشارة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
يُشار الى أنه تم توقيف شحنة الأغنام في مطار بيروت قبل دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة الى الكويت وعلى متنها 1280 رأس غنم، ليتبّين لاحقاً بعد كشف ثلاثة خبراء على الأغنام بأنها لبنانية المنشأ من نوع "عويس"، وهي غير مشمولة بخطة الدعم التي يوفرها المصرف المركزي من إحتياط العملات الأجنبية.
 
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