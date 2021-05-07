لبنان

عون يعرض حاجات عكار مع درغام

Lebanon 24
07-05-2021 | 06:37
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 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع نائب عكار اسعد درغام الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حاجات منطقة عكار الإنمائية والاجتماعية في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.


و تطرق البحث خلال اللقاء الذي حضره السيد نقولا شدراوي، الى أوضاع النازحين السوريين في منطقة عكار خصوصا وباقي المناطق النائية عموما، "وضرورة تكثيف الجهود للحد من تداعيات هذا النزوح على القطاعات اللبنانية كافة".
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