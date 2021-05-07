لبنان

احتجاجا على تقنين الوقود.. هذا ما فعله محتجون عند جسر نهر البارد

Lebanon 24
07-05-2021 | 06:40
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أقدم محتجون عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة على توقيف صهاريج محملة بالوقود، وذلك احتجاجا على التقنين الذي تفرضه الشركات الكبرى وعدم تسليم الكميات الكافية لعكار، الامر الذي يتسبب دائما بفقدان مادتي المازوت والبنزين.


وشهدت الطريق الدولية في المحلة زحمة خانقة، وحضرت دورية للجيش ولقوى الامن الداخلي، لتسهيل حركة المرور.
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