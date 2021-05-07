لبنان

الجيش يباشر توزيع المساعدات المالية للعائلات الاكثر حاجة

Lebanon 24
07-05-2021 | 07:27
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باشر فريق من الجيش عملية توزيع المساعدات المالية (400 الف ليرة) للعائلات الاكثر حاجة. وتم اليوم في مركز بلدية ببنين- العبدة تسليم المساعدات لحوالي 180 عائلة وفق جداول اسمية معدة مسبقا، في حضور رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار الذي شكر قائد الجيش العماد جوزاف عون على "الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش في شتى المجالات، وخصوصا على وقفته هذه في ظل هذه الظروف الصعبة وخلال شهر رمضان المبارك".

ولفت الكسار الى ان "توزيع المساعدات سيستكمل خلال الايام المقبلة وفق مواعيد سيتم تحديدها".
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