لبنان

يروج المخدرات ويخزنها داخل منزله في المتن.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
07-05-2021 | 07:55
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات، توافرت معلومات لها حول تخزين كمية من المخدرات داخل منزل في إحدى مناطق المتن، من قبل أحد موزعي المخدرات في المحلة المذكورة.

نتيجة الإستقصاءات والتحريات التي أجرتها قطعاتها المختصة، توصلت الى معرفة هوية الموزع وتحديد مكان اقامته في محلة المنصورية، ويدعى: ا. م. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 3-5-2021 وفي المحلة المذكورة، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه على متن سيارته نوع "كيا" تم ضبطها، وبتفتيشه والسيارة عثر بحوزته على /15/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وهاتف خلوي.

وبعد مداهمة منزله، جرى ضبط كمية من المواد المخدرة المخزنة في داخله، عبارة عن:
- /56/ مظروفا بداخلها مادة الكوكايين.
- /13/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة باز الكوكايين.
- /56/ حبة مخدرة.
- /31/ قطعة من حشيشة الكيف.
- مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بتخزين المخدرات داخل منزله، بحيث يقوم بتوزيعها على المروجين في مناطق المتن.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء إشارة القضاء".
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