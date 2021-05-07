لبنان

تنبيه هام الى المسافرين.. رحلات وهمية بين المانيا والسويد الى بيروت

Lebanon 24
07-05-2021 | 07:47
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 أصدر المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن بيانا حمل الرقم 2/1701، موجها الى المسافرين جوا بين اوروبا ولبنان وبالعكس، محذرا الجالية اللبنانية في اوروبا من "عمليات احتيال والتأكد من حجز تذاكر السفر عن طريق المواقع الالكترونية لشركات الطيران، بعد توافر معلومات لدى المديرية أن جهة غير معروفة عمدت منذ فترة الى الاعلان والترويج لرحلات وهمية بين المانيا والسويد الى بيروت وبيع تذاكر طيران تبدو حقيقية بدون أخذ الموافقات الخطية اللازمة من المديرية".

للتفاصيل اضغط على الرابط:

file:///C:/Users/admin/Downloads/77a532cd4f1f387deaa740c035d12950_Untitledattachment00007.pdf

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