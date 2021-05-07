لبنان

الحريري بحث مع 4 سفراء الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
07-05-2021 | 08:27
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استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط، سفراء: كندا شانتال شاستيني، السويد ان ديسمور والدانمارك ميريت جوهل، في حضور المستشار باسم الشاب. وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات لبنان مع دولهم.

السفير المصري
كما التقى الرئيس الحريري سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي وبحث معه في اخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
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