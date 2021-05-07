لبنان

قائد الجيش بحث والسفيرة الدانماركية علاقات التعاون بين جيشي البلدين

Lebanon 24
07-05-2021 | 15:11
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة الدانماركية في لبنان السيدة Merete JULE، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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جوزاف عون

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