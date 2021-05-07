السفارة السورية: استمارة للراغبين في تغطية العملية الانتخابية الرئاسية السورية

أعلنت سفارة الجمهورية العربيةالسورية في لبنان، في بيان انها عممت "استمارة صحافية للراغبين في تغطية العملية الانتخابية الرئاسية السورية التي ستجري في مقر سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، بتاريخ العشرين من أيار الجاري".



وتضمنت الاستمارة:



-طلب تغطية اعلامية

نوع التغطية: بث مباشر.

صحيفة اخبارية.

تصوير فوتوغرافي.

تصوير فيديو.



- أسماء الاشخاص المعنيين بالتغطية وصفاتهم (مصور، صحافي، مخرج...) مع صورة عن الوثيقة الشخصية.





للتنسيق:الهاتف، ايميل



ملاحظة: يرجى ارسال طلب التغطية التالي لمن يرغب في موعد اقصاه الجمعة 14/5/2021 حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراءات اللازمة واعلامكم.





يرجى ارسال الطلب عبر البريد الالكتروني الخاص بالسفارة SY.EMB.LB@GMAIL.COM أو عبر الفاكس رقم 922589/05