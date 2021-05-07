لبنان

أحد المطلوبين الخطرين في قبضة القوى الامنية

Lebanon 24
07-05-2021 | 16:22
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

   البلاغ التالي:

 

ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن أحد المطلوبين الخطيرين، ويدعى:

أ. ي. (مواليد عام 1998، لبناني)
لقيامه بعمليات سلب وسرقة سيارات، وغيرها، ومطلوب للقضاء بجرائم: تأليف عصابة مسلّحة، سرقة سيارات ونقل اسلحة وذخائر...

بتاريخ 4-5-2021، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بمداهمة غرفة في منطقة سهل بعلبك -يختبئ فيها-وعملت على توقيفه، وضبطت بحوزته قنبلة يدوية، كميّة من حشيشة الكيف، سكّين (ست طقّات) و/3/ أجهزة خلوية.

سُلِّمَ الى مفرزة بعلبك القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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