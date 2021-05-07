لبنان

انطلاق حملة المستقبل للتلقيح في اقليم الخروب

Lebanon 24
07-05-2021 | 09:40
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انطلقت صباح اليوم في اقليم الخروب حملة "تيار المستقبل" للتلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الذي قدمه الرئيس سعد الحريري بإشراف منسقية جبل لبنان الجنوبي، في مركز "مستشفى عثمان"، في حضور عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار والمنسق العام لـ"المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال وعدد من اعضاء مكتب المنسقية وإدارة المستشفى.

وشهد المستشفى منذ الصباح توافد العشرات من أعضاء "تيار المستقبل" لتلقي اللقاح، ضمن آلية منظمة تجريبية تولتها فرق مشتركة من القطاعات الطبية والتمريضية في "التيار".

الحجار
وقال النائب الحجار: "نحن هنا أنا ومنسق "التيار" في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال لنواكب حملة التلقيح التي يقوم بها "تيار المستقبل" بشكل تجريبي في اقليم الخروب، وسط ترتيبات منظمة وآليات وتعاون بين القطاعات الطبية والتمريضية في "التيار"، وبالتنسيق مع باقي القطاعات وإدارة "مستشفى عثمان" التي وضعت كل إمكاناتها في سبيل إنجاح هذه الحملة".

وأضاف: "هذه الحملة التجريبية ستتبعها حملة تشمل كل من تسجل في منسقية "التيار" لتلقّي اللقاح الروسي، لذلك لا بد من توجيه الشكر الأولالى الللرئيس سعد الحريري حامل هموم المحازبين والمواطنين في ظل هذه الجائحة، والشكر موصول عبره لمنسقية "تيار المستقبل" التي تعمل كفريق عمل واحد بتواصل لمواجهة هذه الجائحة".

وختم: "ها هو "تيار المستقبل" يعمل في سبيل دعم أبناء اقليم الخروب كما كل لبنان لنصل الى مجتمع آمن وصحة سليمة، على أمل الانتهاء من هذه الجائحة والعودة الى حياتنا الطبيعية في القريب العاجل".
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