العثور على جثة سوري في بعلبك بعد توقيف القاتل

عثرت دورية من قوى الأمن الداخلي على جثة السوري ع. م. ق. على طريق جردية بين بلدتي جنتا وعلي النهري، إثر توقيف مرتكب الجريمة اللبناني ع. ه. ك. في بلدة ماسا، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.