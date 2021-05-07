لبنان

العثور على جثة سوري في بعلبك بعد توقيف القاتل

Lebanon 24
07-05-2021 | 10:19
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عثرت دورية من قوى الأمن الداخلي على جثة السوري ع. م. ق. على طريق جردية بين بلدتي جنتا وعلي النهري، إثر توقيف مرتكب الجريمة اللبناني ع. ه. ك. في بلدة ماسا، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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قوى الأمن الداخلي

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