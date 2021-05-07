نصرالله: لن نتدخل في موضوع ترسيم الحدود وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن "الحزب كمقاومة لا يتدخل ولن يتدخل في موضوع ترسيم الحدود"، داعياً "الدولة اللبنانية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في تحديد الحدود البحرية والحفاظ على حقوق الشعب اللبناني، وأن تعتبر أنها تستند إلى قوة حقيقية".

وفي كلمة له خلال "يوم القدس العالمي"، قال نصرالله إنه "ابتداءاً من الأحد صباحاً، موعد بدء مناورات العدو الإسرائيلي، سنقوم بكل الخطوات الهادئ المناسبة وبعيداً عن العيون والأنظار"، وأضاف: "سنكون على حذر وجهوزية عالية".

وأكّد نصرالله إنه "لن نتسامح أو نتساهل مع أيّ خطأ أو تجاوز أو أي محاولة للمس بقواعد الاشتباك أو أي حركة عدوانية خلال المناورات على كامل الأراضي اللبنانية"، وقال: "قدراتنا تكبر والعدو لن يستطيع الحد من التطور الكمي والنوعي لمحور المقاومة".

إلى ذلك، شدّد نصرالله على وجوب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة له، مؤكداً إن "هذا المعركة أفقها مفتوح إلى النصر".

وقال: "كل علامات الوهن ومؤشرات الأفول بدأت تظهر بشكل واضح في كيان العدو فيما نشهد تجدد نشاط وحركة الشعب الفلسطيني. هناك تصدّعات واضحة في كيان العدو وهناك لائحة طويلة من الأزمات والأمراض التي يعاني منها هذا الكيان. نعم، هناك قلق اسرائيلي من العمليات في الضفة ودخول غزة بقوة على خط تطورات القدس".

ولفت نصرالله إلى أنّ "جيش العدو ليس على يقين بشأن قدرته للتصدي للنيران من جبهات مختلفة إن وقعت الحرب"، معتبراً إنّ "صاروخ الدفاع الجوي السوري الذي وصل الى ديمونا أثار قلقاً كبيرًا في اسرائيل"، وأضاف: "أزمة القيادة في كيان العدو تدل على علامات الضعف والأفول، والمسار في كيان العدو هو الذهاب الى حرب أهلية وهناك قلق جدي في مجتمع العدو من هذه الحقيقة".

وأردف: "هناك تصدع في جدار كيان العدو وهو كيان مأزوم ويعاني من أزمة قيادة في داخله وهذه من علامات الوهن والضعف".

ومع هذا، فقد كشف نصرالله أن "العديد من الدول العربية على اتصال مع الدولة السورية"، وقال: "سوريا في مسار التعافي والاستحقاق الأخطر هو الاستحقاق الاقتصادي لكن لا تواجهه سوريا لوحدها بل شعوب عدة في المنطقة وهي مصممة على الصمود والمواجهة".