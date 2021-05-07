رئيس الكتائب عرض وسفيرة الدنمارك الاوضاع في لبنان والمنطقة

التقى رئيس رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل سفيرة الدنمارك ميريت جوهل، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبي عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله. وجرى البحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.