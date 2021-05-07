لبنان

رئيس الكتائب عرض وسفيرة الدنمارك الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
07-05-2021 | 11:40
A-
A+
Doc-P-820512-637560096584883930.jpg
Doc-P-820512-637560096584883930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى رئيس رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل سفيرة الدنمارك ميريت جوهل، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبي عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله. وجرى البحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش التقى سامي الجميل
lebanon 24
07/05/2021 21:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: الشعب اللبناني رهينة لسلطة لا علاقة لها به (العربية)
lebanon 24
07/05/2021 21:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا عايد سامي الجميل زوجته بمناسبة عيد ميلادها (صورة)
lebanon 24
07/05/2021 21:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: نقول لمن يهدد بالحرب الأهلية كفى!
lebanon 24
07/05/2021 21:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24

سامي الجميل

سفيرة الدنمارك

ميريت جوهل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2021-05-07
13:39 | 2021-05-07
13:19 | 2021-05-07
13:09 | 2021-05-07
13:00 | 2021-05-07
12:12 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website