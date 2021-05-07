توقيف شخصين في الهرمل للاشتباه بقيامهما بسرقة سيارات ونقلها الى سوريا

تمكنت دورية للجيش من توقيف كل من (م.أ) و (ن.ح.ح) في مدينة الهرمل، المشتبه بقيامهما بعمليات سرقة سيارات، ونقل سيارات مسروقة من عصابات اخرى الى داخل الاراضي السورية.وبحسب الوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد بدأ التحقيق مع الشخصين الموقوفين تمهيداً لتسليمهما الى الاجهزة المختصة باشراف القضاء المختص، وتمت استعادة 4 سيارات مسروقة خلال 48 ساعة.