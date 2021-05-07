لبنان

دوريّة في بيروت تكشف رجلاً يشتبه بانتمائه لتنظيمات إرهابية.. هذا ما حصل

Lebanon 24
07-05-2021 | 13:09
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه حوالي الساعة 19:00 من تاريخ الخميس 6-5-2021، اشتبهت دورية من فوج حرس بيروت بأحد الأشخاص في منطقة قصقص يحمل كيساً على ظهره. وبعد تفتيشه، تبين أنه يحتوي على كابلات كهربائية يرجح أنها مسروقة وأدوات حادة وغيرها من الأدوات التي تستعمل في قطع وقص الكابلات.

وعلى الفور تم توقيف هذا الشخص واقتياده الى قيادة الفوج، وبناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تم التحقيق معه حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى (ع.هـ) وبحوزته 4 خطوط هاتفيه خلوية، وما يقارب 24 صورة شمسية لأشخاص مجهولين.

وبعد تفتيش هاتفه الخلوي تبين أنه يحتوي على شعارات تتعلق بتنظيمات ارهابية (داعش) وهو ناشط في 5 مجموعات "واتساب" تحت مسميات عسكرية عبر أرقام أجنبية وكل تلك المجموعات على تواصل مع تنظيمات ارهابية (داعش).

وعلى الفور، تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

 

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