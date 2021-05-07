إلى اللبنانيين.. تفاصيل هامة عن دعم الدواء وتكلفة العمليات الطبية

أكّدت رئيسة تجمع نقابة مستوردي المعدات والادوات الطبية سلمى عاصي لـ"لبنان24" إنّ ما "حصل اليوم ليس رفعاً للدعم بل توقف المصارف عن استلام اي ملف متعلق بالمستلزمات الطبية".

وأضافت: "عملياً، لا نعرف ماذا يعني هذا القرار ولا نعرف بالتالي اذا كان بامكاننا استئناف تقديم الطلبات لاحقاً ام لا، علماً أن ملفاتنا قُدمت منذ 6 أشهر وتأخذ شهرين اضافيين ليتم دفعها، وبالتالي كل ملف يستغرق 8 أشهر. كذلك، هناك ملفات يتم استرداها دون اي مبرر وهي متعلقة بمعدات تستخدم في غرف العمليات".

وعن التواصل مع المرجعيات المعنية تقول عاصي: "لا نأخذ حق ولا باطل، يصدرون قرارات مع مفعول رجعي، نتواصل مع الجميع وقد رفعنا منذ بداية الازمة 37 مكتوبا و24 مشروعاً واقتراحات لايجاد حلول وصيغ دون جدوى".

ورداً على سؤال عن خلفيات القرار وما اذا كان بمثابة تمهيد لرفع الدعم عن المستلزمات الطبية نهاية أيار،

اجابت عاصي: "اعتقد ان ما حصل اليوم بمثابة جس نبض او تمهيد لرفع الدعم، وتداعيات ذلك ستنعكس على المريض، فاي عملية كانت تكلف الف دولار اي مليون وخمسئة باتت الملفة على المريض 12 مليون وما فوق عن كل الف دولار".